Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадовала поклонников откровенным снимком

Модель опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Она предстала на снимке в роскошном комплекте нижнего белья. Красно-бежевый комплект, состоящий из бюстгальтера, трусиков, чулок, ремешка и чокера, подчеркнул божественные формы модели. Ее аппетитная грудь буквально вываливалась из тесного лифчика.

Кассандра страстно смотрит в кадр, что придает ее образу еще большей пикантности. За несколько часов ее фото собрало почти 13 тысяч лайков. В комментариях моделе оставили множество комплиментов.

«Ты всегда ощущаешь красоту», «Ты всегда сногсшибательная красавица», «Проклятая девчонка! Пожар!», «Вы всегда ощущаете красоту, вы действительно красивы», «Ты выглядишь потрясающе, красавица, у тебя прекрасный вкус», «Тааак жарко!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в кресле в непринужденной позе. Модель предстала в прозрачном боди с блестками на груди. Хотя самых интимных мест видно не было, все же можно было заметить большую грудь звезды. Она немного зажала ее руками по бокам. Прозрачное боди подчеркнуло все достоинства фигуры звезды, от нее невозможно оторвать взгляд.

Напомним, что Кассандра Сьенега вышла на улицу без белья: фантастические кадры.

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега заворожила божественным телом в прозрачном топе: "Неземная".