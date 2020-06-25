Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", показала себе в незвичайному ракурсі, позбувшись головного

На фото красуня стоїть в шкіряних чоботях вище коліна, зате без штанів. Сьюзі була в футболці і шапці, стоячи на тлі просторого вікна, яке трохи засвітило кадр. Кортес залишила волосся розпущеним і підняла одну ногу, взявшись за каблук, завдяки чому кадр вийшов ще більш спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто всім", - написала Сьюзі під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали компліменти під фото:

"Ви є", "Серйозні стегна", "Добрий ранок з Німеччини", "Я люблю тебе і Аргентину", "Ідеальний вид", "Ухх, гаряче", "Ох, дитино", "Прекрасне".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес показала, як виглядає її подкачанное тіло.

На фото Сьюзі позує у військових шортиках і мініатюрному топі оранжевого кольору. Красуня показала себе після заняття в спортзалі, судячи з фото. Образ Кортес доповнила білими кросівками, а сама стояла в профіль до об'єктива камери, знімаючи себе на телефон і демонструючи рельєфне тіло.

Повідомлялося, що бразильська красуня Сьюзі Кортес похвалилася плоским животиком і підкачаним ногами у відвертому вбранні.

Знаменитість поділилася у своєму мікроблозі свіжим фото, на якому вона позує, напівлежачи практично в голому вигляді, адже вона намочила коротку білу футболку, а білизну під неї не наділа. Так, її образ доповнюють і білі міні-шорти, а також безліч браслетів на руці і довгі сережки на вухах.

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