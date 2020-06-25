Відома модель Кайлі Дженнер показала себе без зайвої одягу і розповіла про труднощі зйомок

На фото Кайлі показала себе у чорній прозорій білизні, позуючи перед камерою по пояс. Красуню не збентежило, що її груди практично нічого не прикриває, вона навпаки підняла руки і демонструвала пишний бюст у всій красі. Дженнер залишила волосся розпущеним, а доповнила образ яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Занадто добре, довелося зробити подвійний дубль", - написала Кайлі.

Фанати поставили майже 4 мільйони лайків і написали безліч коментарів:

"Цей бюстгальтер, мабуть, дорожче мого життя", "Брати, вони стирчать чи ні?", "Я люблю тебе", "Королева", "Він тільки заважає", "Їм там не тісно?".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру на тлі старшої сестри Кендалл.

«Наша колекція вийде через чотири дні», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кендалл і Кайлі позує в оригінальних напівпрозорих сукнях, демонструючи бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників зірок.

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила зухвалим фото з удавом.

Так, користувачі мережі опублікували архівне фото Кайлі, на якому вона позує з удавом.

Зірка натягнула на тіло чорні топ і труси. Наряд обтягнув шикарні форми: пишну грудей і оголив красиві стегна.

Нагадаємо, гаряча Кайлі Дженнер зняла білизну і влаштувала спеку з сестрою на підлозі

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