Известные Кайли и Кендалл Дженнер показали, как выглядит натуральный соблазн

На кадрах красавицы были в колготках, боди и без белья. Звезды решили не надевать белье и позировали на полу. Девушки показали, как нужно соблазнительно двигаться. Также были и кадры с различных элитных тусовок, где на красной дорожке к сестрам приставали фотографы, а они закрывались от вспышек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео миллионы раз и написали множество комментариев:

"Так сильно люблю тебя, сестра", "Наконец-то семья", "Так восхитительно", "Поздравляем. Не могу дождаться, чтобы все попробовать", "Королевы", "Держите челюсти".

Сообщалось, что молодая миллиардерша и одна из самых высокооплачиваемых моделей Кайли Дженнер показала пикантный снимок в компании своей сестры Кендалл Дженнер.

Несколько часов назад неугомонная красавица решила добавить фото еще более горячее, чем ее предыдущие.

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как веселится с подружкой моделью на пляже.

Девушка эпатирует публику каждый день, хвастаясь своими формами в купальниках и нижнем белье без какого-либо стыда и скромности. При этом Кайли часто показывает, как веселится без ребенка и своего возлюбленного. Девушка предпочитает проводить время с подругами на пляже или у бассейна.

Напомним, Кайли Дженнер плюхнулась на постель в кружевном белье

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер полностью разделась и без стыда задрала стройные ножки

Также Politeka сообщала, что томная Кайли Дженнер разлеглась в "облаках", едва прикрыв пикантные места



