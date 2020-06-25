Известная модель Кайли Дженнер показала себя без лишней одежді и рассказала о трудностях съемок

На фото Кайли показала себя в черном прозрачном белье, позируя перед камерой по пояс. Красотку не смутило, что ее грудь практически ничего не прикрывает, она наоборот подняла руки и демонстрировала пышный бюст во всей красе. Дженнер оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слишком хорошо, пришлось сделать двойной дубль", - написала Кайли.

Фанаты поставили почти 4 миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Этот бюстгальтер, наверное, дороже моей жизни", "Братья, они торчат или нет?", "Я люблю тебя", "Королева", "Он только мешает", "Им там не тесно?".

Ранее мы сообщали, что известная модель Кайли Дженнер показала роскошную фигуру на фоне старшей сестры Кендалл.

«Наша коллекция выйдет через четыре дня», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кендалл и Кайли позирует в оригинальных полупрозрачных платьях, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников звезд.

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила дерзким фото с удавом.

Так, пользователи сети опубликовали архивное фото Кайли, на котором она позирует с удавом.

Звезда натянула на тело черные топ и трусы. Наряд обтянул шикарные формы: пышную груди и оголил красивые бедра.

Напомним, горячая Кайли Дженнер сняла белье и устроила жару с сестрой на полу

А еще Politeka писала, что соблазнительная Кайли Дженнер затмила формами старшую сестру Кендалл

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