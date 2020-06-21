Молодая миллиардерша и одна из самых высокооплачиваемых моделей Кайли Дженнер показала пикантный снимок в компании своей сестры Кендалл Дженнер

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер, похоже, также устала сидеть дома. 22-летняя миллиардерша так привыкла к постоянным рабочим проектам, съемкам и смене образов, что пребывание на карантине ей явно в тягость, она постоянно просит своих поклонников подсказать ей название хорошего фильма или книги.

Но не забывает она и о соблазнительных кадрах, которыми частенько радует своих поклонников. Несколько часов назад неугомонная красавица решила добавить фото еще более горячее, чем ее предыдущие.

Кайли опубликовала кадр, где позирует со старшей на пару лет сестрой – Кендалл. Обе они примерили откровенные наряды, которые отлично подчеркнули аппетитную грудь девушек и и золотистый оттенок их кожи.

На Кайли двухцветное боди: верх черного цвета с длинными рукавами, а низ белого с бежевой вставкой посередине. Кендалл примеряла более смелый наряд, который едва прикрывал ее идеальные формы.

Как Кайли, так и Кендалл сделали макияж в нюдовых оттенках с четко очерченными бровями и чувственными губами. Смотрятся знаменитая модель и успешная бизнесвумен эффектно и необычно.

Кроме эффектных нарядов привлекает к себе и поза знаменитостей. Кайли лежит на полу, а Кендалл разместилась на сестре, вплотную ней прижавшись.

Фото пришлось по душе и многочисленным фолловерам, которые оставили множество комплиментов для девушек.

"Все комплименты уже закончились, а желание выразить восхищение красотой с каждым разом только больше. Невероятнейшие сестры", "", "Как всегда огонь", "Это очень сладко", "До невозможности красивые", "Шикарные", "Горячие сестрички".

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде