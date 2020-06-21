Молодая миллиардерша и одна из самых высокооплачиваемых моделей Кайли Дженнер показала пикантный снимок в компании своей сестры Кендалл Дженнер
Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер, похоже, также устала сидеть дома. 22-летняя миллиардерша так привыкла к постоянным рабочим проектам, съемкам и смене образов, что пребывание на карантине ей явно в тягость, она постоянно просит своих поклонников подсказать ей название хорошего фильма или книги.
Но не забывает она и о соблазнительных кадрах, которыми частенько радует своих поклонников. Несколько часов назад неугомонная красавица решила добавить фото еще более горячее, чем ее предыдущие.
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Кайли опубликовала кадр, где позирует со старшей на пару лет сестрой – Кендалл. Обе они примерили откровенные наряды, которые отлично подчеркнули аппетитную грудь девушек и и золотистый оттенок их кожи.
На Кайли двухцветное боди: верх черного цвета с длинными рукавами, а низ белого с бежевой вставкой посередине. Кендалл примеряла более смелый наряд, который едва прикрывал ее идеальные формы.
Как Кайли, так и Кендалл сделали макияж в нюдовых оттенках с четко очерченными бровями и чувственными губами. Смотрятся знаменитая модель и успешная бизнесвумен эффектно и необычно.
Кроме эффектных нарядов привлекает к себе и поза знаменитостей. Кайли лежит на полу, а Кендалл разместилась на сестре, вплотную ней прижавшись.
Фото пришлось по душе и многочисленным фолловерам, которые оставили множество комплиментов для девушек.
"Все комплименты уже закончились, а желание выразить восхищение красотой с каждым разом только больше. Невероятнейшие сестры", "", "Как всегда огонь", "Это очень сладко", "До невозможности красивые", "Шикарные", "Горячие сестрички".
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
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