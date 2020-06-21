Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в соблазнительном образе на простынях

Поклонники звезды создали страницу в Инстаграм, где публикуют различные фото своего кумира, пишет Politeka.net.

На снимке Кайли предстала в одном нижнем белье. Лифчик, состоящий из черной сеточки, будто приоткрыл виды на пышную грудь знаменитости.

Маленькие трусики с тонким кружевом выглядят просто идеально на шикарном теле звезды. Тонкая лямка белья подчеркнула упругую ягодицу.

Красотка лежала на животе, подмяв под себя одеяло. Поза звезды была несколько пикантная, ведь она немного отставила ягодицы назад.

Модель распустила длинные волосы, которые словно шелковой тканью спустились с головы на бок.

Кайли смотрела в камеру и улыбалась.

За 18 часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу восхищенных комментариев своему кумиру.

"Самая сочная девушка", - написал один фанатов.

Напомним, на одной из фан-страничек Дженнер опубликовали фото, которое было сделано на Хэллоуин 2019 года. Тогда красотка нарядилась в костюм прекрасной эльфийки.

Кайли появилась в мини-платье с облегающим корсетом, который обтянул тонкую талию и приподнял грудь вверх.

Напомним также, что Кайли Дженнер предстала в зеленом бикини. Звезда с распущенными волосами сверкнула гладенькими бедрами, тонкой талией и сочным бюстом.

Кайли подставила под солнце упругую грудь. Модель изящно уселась на краю бассейна, опустив ноги в воду.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер впечатлила видом в кружевном белье, позируя в мягкой постели. Девушка при этом засветила лишь верхнюю часть - лифчик, прикрывший ее пышные размеры.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде