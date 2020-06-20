Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала всю себя без белья и одежды

Знаменитость любит показывать в социальной сети Инстаграм далеко не рекламные кадры своей косметики. Также девушка часто удивляет фигурой на отдыхе. Кайли любит веселиться на пляже, демонстрировать фигуру в бикини и поражать горячим видом

В этот раз Кайли предстала перед фанатами без одежды и каких-либо украшений. Соблазнительная знаменитость решила прикрыть грудь рукой, а лицо скрыла за соломенной шляпой, но это не помешало фанатам восхититься образом Дженнер:

«Мне нужно еще несколько частных фотографий, чтобы изучить эти груди, чтобы я мог их распознать 😌», «Это должно быть обложка нового альбома Тревиса», «Не все должны видеть это слишком много тела», «Как она может быть такой блестящей», «Дайте мне их увидеть», «@tgaarciaa Мне нужна твоя помощь, чтобы сделать снимок, подобный этому, в один прекрасный день !!», «Очень красивый и великолепный вид», «Черт возьми, я бы хотел, чтобы у меня была такая фотография, но все мои фотографии вроде плохие LOL», - написали поклонники.

Похоже, девушка эпатирует публику каждый день, хвастаясь своими формами в купальниках и нижнем белье без какого-либо стыда и скромности. При этом Кайли часто показывает, как веселится без ребенка и своего возлюбленного. Девушка предпочитает проводить время с подружками на пляже или у бассейна.

Также Кайли позировала в модном купальнике с цветным принтом на белом фоне и такого же яркого оттенка парео, которое повязала себе на бедра. Знаманитость при этом без лишней скромности похвасталась формами подружки, на фоне которой даже показалась поклонникам более худой.

«роковые красотки», « Я и ты, когда мы подберем подходящие купальники для пляжной поездки, LOL @_mariarodriguez», «эпический видок», «Мне нравится, что твои фотографии – искусство», «Я заметил, что вы всегда нуждаетесь в защитном одеяле = это означает, что вам всегда нужно иметь с собой BFF, который всегда у вас под бедром», «Черт возьми, мы так хотели бы, чтобы ваша одежда была мокрой, облейте их водой!».

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