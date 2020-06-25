Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі показала себе без зайвих прикрас

На фото красуня позує в чорному купальнику, який практично нічого не приховав. Емілі стояла біля білої колони і скромно склала руки нижче пояса, прикриваючи найцікавіше. Зірка нове біле волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На другому фото модель вже розкрилася і прийняла звабливу позу, обіймаючи колону і демонструючи тонку талію та стегна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали безліч захоплених коментарів:

"Це процес, щоб зробити волосся ще більш світлими або ти дозволиш їм залишитися такими?", "Круто", "Красиво", "Я так тебе люблю", "Завжди така гарна", "Кращий ракурс", "Еталон бажання".

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі кожен раз дивує шанувальників відвертими фото.

Знаменитість була в одних трусиках з великими зав'язками на боці. Також Ратаковскі взула босоніжки, які обплели її струнку ніжку. Більше на гарячій зірці нічого не було: "Ох, вже ця розпусниця".

Модель стояла, спираючись на колону, вона злегка вигнулась і виставила тому ідеальні сідниці. Її груди була прикрита стіною, однак за рукою можна було побачити частину інтимних місць.

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