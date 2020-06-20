Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как веселится на пляже в красном бикини

Модель славится необычной фигурой и миниатюрными формами. При этом девушка совсем не стесняется своей довольно тощей фигуры, а наоборот, считает ее идеальной. Поэтому на пляже девушка всегда старается сверкать в довольно минималистичных бикини, совсем не скрывающих ее достоинств, сообщает Politeka.net.

Эмили показала на новом кадре, представленном в Инстаграм, как веселится на пляже и наслаждается солнечной погодой. Мокрые волосы Эмили слегка запутались, но девушка выглядела все равно весьма горячо. Как известно, она активно ухаживает за своим телом – кожей – утром и вечером.

«Моя кожа меняется с погодой. Сейчас я использую очищающую гель-пену с календулой. Затем я наношу увлажняющий крем. Много увлажняющих средств не слишком быстро впитываются в кожу, но этот проникает внутрь сразу же», - рассказала Эмили раньше.

Фанаты отреагировали на новый пост звезды:

«Алисса Вильялобос красивее с лучшей фигурой», «😻😻😻😻 приятное тело днем ​​и ночью 💜💜», «@ nelice_3 обморок по почте 😃», «DAMN😋😋», «Боже мой! Такая дикая кошечка», «Сей фантастика 💋», Великолепная малышка👏», «Грёбанный щит», «Ты такая худая😂😂😂😂😂😂, «Красивая Линда».

До этого Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже. Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини