Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительнымы кадрами в смелом купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

На этот раз она порадовала своих поклонниках удивительными кадрами в откровенном купальнике черного цвета.

Недавно девушка опубликовала новую порцию горячих кадров, где позирует в черных слитных купальниках. Купальники из коллекции собственного бренда Эмили Inamorata сидят просто безупречно. Они отлично подчеркнули тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Ратаковски. Впрочем, на совершенном теле звезды любой фасон смотрелся бы великолепно.

Изюминкой купальников стало глубокое декольте, которое практически достигло ее пупка. Второй купальник имеет вставки по бокам, которые состоят из тонких завязок на шнурках.

Подписчики похвалили Ратаковски, а также оставили немало комплиментов ее красоте:

"Какая красивая, а глаза вообще", "Какая эстетичная фотография", "Ах, какая красотка", "Купальник-огонь ", "Вот это вид!", "Не девушка, а мечта", "Можно смотреть вечно", "Ух, какая".

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