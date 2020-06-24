Шведська модель Гейл Келлі з Victoria's Secret порадувала шанувальників і блиснула неймовірною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Балі. Березень 2019», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімках Гейл позує на тлі красивого заходу в одному купальнику, демонструючи неймовірні форми. Повз таких кадрів її шанувальники пройти повз просто не змогли.

«Безстидниця», «краща», «це так красиво», «ти дуже мила, здається я закохався», «бомбезний вигляд», «ось це вид, супер», «виглядаєш неймовірно», «ульотна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, шведська модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на яхті.

Так, опублікованому знімку Гейл позує на яхті в крихітному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру. На голові у моделі красується біла кепка. Саму фотографію вона вирішила ніяк не коментувати, хоча її шанувальники буквально спалахнули коментарями.

«Ти просто перевагу!», «ульотний вигляд!», «божественний вигляд», «красуня», «богиня!», «ти сама досконалість! Не можна відірвати очей», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Гейл Келлі з Victoria's Secret показала розваги з голлівудським красенем: "Ух, як солодко!".

А ще Politeka писала, що спокуслива Гейл Келлі з Victoria's Secret побешкетувала під струменями води: "Безстидниця".

Також Politeka повідомляла, що Гейл Келлі з Victoria's Secret показала розкішне тіло в мокрому бікіні: занадто гарячий кадр.