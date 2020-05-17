Шведская модель Келли Гейл, которая живет в США и известна как ангел Victoria's Secret, разделила именинный торт со своим парнем, актером Юэлем Киннеманом
Как передает Politeka.net, красотка на днях отметила 25-летие и поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото с праздника.
Так, на кадрах счастливая Келли предстала вместе со своим бойфрендом. Девушка отломила кусочек восхитительного торта и пыталась накормить им возлюбленного. Судя по выражению лица Юэля, ему подобный жест понравился не очень или же он просто "капризничал".
К слову, и у Келли, и у Юэля весь рот был измазан шоколадом, но их это не особо волновало. Видимо, модель успела вдоволь налакомиться десертом - а внешний вид - дело десятое.
Примечательно, что девушка была в белой футболке с интересным фотопринтом. Скорее всего, это детский снимок самой Гейл.
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"Маленькие девочки становятся большими девочками ... но некоторые вещи никогда не меняются🍫😁 25 лет было вкусно!!!", - поделилась Гейл в подписи.
Десятки тысяч людей кинулись комментировать пост и ставить лайки.
"Так рада, что у тебя был чудесный день рождения !!!! ❤️❤️❤️"
"Вы двое такие милые!🔥🖤😍"
"О, я так люблю это! Так весело и мило ❤️"
"Собираюсь сказать: ты выглядишь как маленький ребенок ..."
"Я так завидую! Он великолепен"
"Ух, как сладко!"
Ранее мы сообщали, Кейл записала трогательное видеообращения в своей день рождения. Красотка посветила упругими прелестями в соблазнительной маечке.
"Большинство из нас переживают трудные времена. Возможно, финансовые, со здоровьем или плохо морально. В такие времена я лично еще больше благодарна за окружающих меня людей, которых я люблю... Сегодня я праздную свой 25-й день рождения. Мне официально четверть века ... Но я уже давно живу, как бабушка, так что ничего нового, я полагаю. С любовью ко всем вам ...", - разоткровенничалась модель.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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