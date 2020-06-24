Шведская модель Келли Гейл из Victoria's Secret порадовала поклонников и сверкнула невероятной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Бали. Март 2019», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимках Гейл позирует на фоне красивейшего заката в одном купальнике, демонстрируя невероятные формы. Мимо таких кадров ее поклонники пройти мимо просто не смогли.

«Бесстыдница», «лучшая», «это так красиво», «ты очень милая, кажется я влюбился», «бомбезный вид», «вот это вид, супер», «смотришься невероятно», «улетная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, шведская модель Келли Гейл из Victoria's Secret сверкнула безупречной фигурой во время отдыха на яхте.

Так, на опубликованном снимке Гейл позирует на яхте в крохотном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. На голове у модели красуется белая кепка. Саму фотографию она решила никак не комментировать, хотя ее поклонники буквально вспыхнули комментариями.

«Ты просто превосходство!», «улетный вид!», «божественный вид», «красотка», «богиня!», «ты само совершенство! Нельзя оторвать глаз», - пишут они.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала развлечения с голливудским красавчиком: "Ух, как сладко!".

А еще Politeka писала, что соблазнительная Келли Гейл из Victoria's Secret пошалила под струями воды: "Бесстыдница".

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала роскошное тело в мокром бикини: слишком горячий кадр.