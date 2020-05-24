Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл похвасталась спортивной фигурой
На своей странице в Инстаграм, красотка регулярно устраивает смелые фотосессии, где демонстрирует свою невероятную фигуру во всей красе.
В этот раз Келли показала фотографию, на которой она позирует в оранжевом купальнике возле бассейна.
По всей видимости, модель только что закончила заниматься, а затем поплавала в бассейне, потому что ее тело было влажным от воды, пишет Рoliteka.net.
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"Горячие источники", - лаконично подписала снимок она.
Поклонники забросали Келли восторженными комплиментами. Люди не перестают восхищаться ее красотой.
«Ваше тело удивительное»,» Какая неземная красота», «Вуу», - пишут они
Ранее мы сообщали, Гейл, которая недавно отметила 25-летие, показала в Инстаграм свой праздничный торт. Девушка разделила десерт с Киннеманом. На забавных кадрах они оба измазались кремом.
"Так рада, что у тебя был чудесный день рождения !!!! ❤️❤️❤️"; "Вы двое такие милые!🔥🖤😍"; "О, я так люблю это! Так весело и мило ❤️"; "Собираюсь сказать: ты выглядишь как маленький ребенок ..."; "Я так завидую! Он великолепен"; "Ух, как сладко!", - писали в комментариях.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать