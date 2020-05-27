Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, покорила формами в душе
Молодая красотка умеет будоражить фантазии своих поклонников, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в белом бикини.
Маленький купальник подчеркнул идеальные прелести звезды, в частности, пышную грудь и упругие ягодицы.
Стройная талия и длинные ровные ножки - еще одни достоинства фигуры знаменитости, которые невозможно обойти вниманием.
Звезда стояла полубоком к фотографу, благодаря чему не только можно было насладиться всеми изгибами красотки, но и оценить насколько узкий купальник.
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Верх бикини еле скрывал самое интимное, а сбоку и вовсе его крохотные треугольники приоткрыли виды на сочные места.
Звезда позировала в душе во время того, как лилась вода. Волосы Келли были мокрые, а макияж с акцентом на глаза сделал взгляд каким-то дерзким.
Модель приподняла одну из ножек, а руками оперлась о стену.
За 17 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети отметили, что звезда получилась на фото соблазнительной кошечкой, а ее тело просто совершенное.
"Бесстыдница", - написал один из фанатов.
Напомним, Келли Гейл предстала в оранжевом купальнике возле бассейна.
По всей видимости, модель только что закончила заниматься, а затем поплавала в бассейне, потому что ее тело было влажным от воды.
Ранее мы писали, что Келли Гейл показала тело в купальнике молочно-белого цвета с коричневыми вставками, которые буквально слились с ее загорелой кожей - так, что кажется, будто бикини "сползло". От красотки невозможно отвести взгляд.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать