Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, покорила формами в душе

Молодая красотка умеет будоражить фантазии своих поклонников, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в белом бикини.

Маленький купальник подчеркнул идеальные прелести звезды, в частности, пышную грудь и упругие ягодицы.

Стройная талия и длинные ровные ножки - еще одни достоинства фигуры знаменитости, которые невозможно обойти вниманием.

Звезда стояла полубоком к фотографу, благодаря чему не только можно было насладиться всеми изгибами красотки, но и оценить насколько узкий купальник.

Верх бикини еле скрывал самое интимное, а сбоку и вовсе его крохотные треугольники приоткрыли виды на сочные места.

Звезда позировала в душе во время того, как лилась вода. Волосы Келли были мокрые, а макияж с акцентом на глаза сделал взгляд каким-то дерзким.

Модель приподняла одну из ножек, а руками оперлась о стену.

За 17 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили, что звезда получилась на фото соблазнительной кошечкой, а ее тело просто совершенное.

"Бесстыдница", - написал один из фанатов.

Напомним, Келли Гейл предстала в оранжевом купальнике возле бассейна.

По всей видимости, модель только что закончила заниматься, а затем поплавала в бассейне, потому что ее тело было влажным от воды.

Ранее мы писали, что Келли Гейл показала тело в купальнике молочно-белого цвета с коричневыми вставками, которые буквально слились с ее загорелой кожей - так, что кажется, будто бикини "сползло". От красотки невозможно отвести взгляд.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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