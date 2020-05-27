Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, покорила формами в душе 

Молодая красотка умеет будоражить фантазии своих поклонников, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в белом бикини. 

Маленький купальник подчеркнул идеальные прелести звезды, в частности, пышную грудь и упругие ягодицы.

Стройная талия и длинные ровные ножки - еще одни достоинства фигуры знаменитости, которые невозможно обойти вниманием. 

Звезда стояла полубоком к фотографу, благодаря чему не только можно было насладиться всеми изгибами красотки, но и оценить насколько узкий купальник. 

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Верх бикини еле скрывал самое интимное, а сбоку и вовсе его крохотные треугольники приоткрыли виды на сочные места. 

Звезда позировала в душе во время того, как лилась вода. Волосы Келли были мокрые, а макияж с акцентом на глаза сделал взгляд каким-то дерзким. 

Модель приподняла одну из ножек, а руками оперлась о стену. 

За 17 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети отметили, что звезда получилась на фото соблазнительной кошечкой, а ее тело просто совершенное.

"Бесстыдница",  - написал один из фанатов. 

Напомним, Келли Гейл предстала в оранжевом купальнике возле бассейна.

По всей видимости, модель только что закончила заниматься, а затем поплавала  в бассейне, потому что ее тело было влажным от воды. 

Ранее мы писали, что Келли Гейл  показала тело в  купальнике молочно-белого цвета с коричневыми вставками, которые буквально слились с ее загорелой кожей - так, что кажется, будто бикини "сползло". От красотки невозможно отвести взгляд.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать