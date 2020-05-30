Шведская модель Келли Гейл из Victoria's Secret сверкнула безупречной фигурой во время отдыха на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Гейл позирует на яхте в крохотном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. На голове у модели красуется белая кепка. Саму фотографию она решила никак не комментировать, хотя ее поклонники буквально вспыхнули комментариями.

«Ты просто превосходство!», «улетный вид!», «божественный вид», «красотка», «богиня!», «ты само совершенство! Нельзя оторвать глаз», - пишут они.

Как сообщалось ранее, шведская модель Келли Гейл, которая является одним из ангелов Victoria's Secret, поделилась очень провокационным фото.

Модель опубликовала у себя в Инстаграм снимок, на котором была полностью голой. Красотка избавилась от всей одежды и залезла в ванную. Она сидела прямо, поджав под себя ноги, сверху на Гейл текла вода. Модель была полность мокрой, что придало особой пикантности кадру. Стоит отметить, что красотка без стыда засветила самые вкусные места – пышную грудь и упругую пятую точку.

За день ее пост собрал почти 75 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество приятных слов.

«Прекрасная», «Душ, мир и любовь к тебе, красотка», «Не честно», «Вот Это Да! Я не знал, что это так прекрасно», «Вау очень жарко», «Маленькая ванна», «Необычайно красиво», «Это слишком откровенно», «Как теперь заснуть», «Очень смело», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала развлечения с голливудским красавчиком: "Ух, как сладко!".

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