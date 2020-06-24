Переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвалилася розкішними формами під час тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Дашка дуже класна, мотивуєш дуже сильно, дякую тобі», написав їй залицяльник, з яким зірка відповіла «сердечком».
А на іншому знімку Ульянову запитують про те, чи виправдалися її очікування від самого проєкт.
«А як ви думаєте?» - відповіла вона.
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На знімку Ульянова позує у вбранні в сітку, демонструючи розкішні форми.
До цього повідомлялося, що найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проєкту Даша Ульянова гостро відповіла на критику в мережі.
Молода спортсменка, ефектна гімнастка Даша любить епатувати публіку стильними образами. Не так давно молода переможниця "Холостяка" відсвяткувала свій день народження, на якому з'явилася в незвичайній яскравою блузкою модного бренду.
Так, щаслива Даша з'явилася в модному вбранні, більше нагадує блузку, яка захопила шанувальників, адже дівчина посвітила своїми стрункими ніжками. В оточенні подарунків і надувних кульок переможниця «Холостяка» справила враження на фанатів.
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"
А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."
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