Переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвалилася розкішними формами під час тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дашка дуже класна, мотивуєш дуже сильно, дякую тобі», написав їй залицяльник, з яким зірка відповіла «сердечком».

А на іншому знімку Ульянову запитують про те, чи виправдалися її очікування від самого проєкт.

«А як ви думаєте?» - відповіла вона.

На знімку Ульянова позує у вбранні в сітку, демонструючи розкішні форми.

До цього повідомлялося, що найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проєкту Даша Ульянова гостро відповіла на критику в мережі.

Молода спортсменка, ефектна гімнастка Даша любить епатувати публіку стильними образами. Не так давно молода переможниця "Холостяка" відсвяткувала свій день народження, на якому з'явилася в незвичайній яскравою блузкою модного бренду.

Так, щаслива Даша з'явилася в модному вбранні, більше нагадує блузку, яка захопила шанувальників, адже дівчина посвітила своїми стрункими ніжками. В оточенні подарунків і надувних кульок переможниця «Холостяка» справила враження на фанатів.

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