Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова похвасталась роскошными формами во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Дашка очень классная, мотивируешь очень сильно, спасибо тебе», написал ей поклонник, которому звезда ответила «сердечком».

А на другом снимке Ульянову спрашивают о том, оправдались ли ее ожидания от самого проекта.

«А как вы думаете?» - ответила она.

На снимке Ульянова позирует в наряде в сетку, демонстрируя роскошные формы.

До этого сообщалось, что самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова остро ответила на критику в сети.

Молодая спортсменка, эффектная гимнастка Даша любит эпатировать публику стильными образами. Не так давно молодая победительница "Холостяка" отпраздновала свой день рождения, на котором появилась в необычной яркой блузке модного бренда.

Так, счастливая Даша появилась в модном наряде, больше напоминающем блузку, которая восхитила поклонников, ведь девушка посветила своими стройными ножками. В окружении подарков и надувных шариков победительница «Холостяка» произвела впечатление на фанатов.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

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