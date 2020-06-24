Популярна фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і показалася в нестандартній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує на дивані, тримаючи в руках кішку. У якийсь момент вона показує розкішну й нестандартну білизну, після чого демонструє елегантний макіяж, закликаючи йти за нею.
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Проте її прихильники залишилися безмовні, адже кадрами зірка вирішила поділитися в Сторіс, а не на основній стрічці.
Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала білизну, ледь прикривав гідності, підтягнуту фігуру.
Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. Щоб наочно демонструвати результат своїх занять, Ана виблискує кадрами з фотосесій, на яких з'являється в одному лише білизну, при цьому з кожним днем вбрання моделі стають все більш відкритими.
В цей раз Ана прикрилася білизною-ниточками, зовсім не скриває її фігуру. При цьому лише головне виявилося приховане за рожевими метеликами.
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