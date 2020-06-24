Популярна фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і показалася в нестандартній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує на дивані, тримаючи в руках кішку. У якийсь момент вона показує розкішну й нестандартну білизну, після чого демонструє елегантний макіяж, закликаючи йти за нею.

Проте її прихильники залишилися безмовні, адже кадрами зірка вирішила поділитися в Сторіс, а не на основній стрічці.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері показала білизну, ледь прикривав гідності, підтягнуту фігуру.

Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. Щоб наочно демонструвати результат своїх занять, Ана виблискує кадрами з фотосесій, на яких з'являється в одному лише білизну, при цьому з кожним днем вбрання моделі стають все більш відкритими.

В цей раз Ана прикрилася білизною-ниточками, зовсім не скриває її фігуру. При цьому лише головне виявилося приховане за рожевими метеликами.

«Гей, ти вже бачив мій аккаунт OnlyFans ???! Чого ти чекаєш? Ексклюзивний контент 🦋😈💓 і це єдине місце, де я відповідаю. Тепер приймаємо VIP-персон і еліти 🔥😈💕🦋 # Тільки # Вболівальники # Ганна Чері», - інтригуюче підписала дівчина.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".