Популярная фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и показалась в нестандартном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует на диване, держа в руках кошку. В какой-то момент она показывает роскошное и нестандартное белье, после чего демонстрирует элегантный макияж, призывая следовать за ней.

Однако ее поклонники остались безмолвны, ведь кадрами звезда решила поделиться у себя в Сторис, а не на основной ленте.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери показала в белье, едва ли прикрывающем достоинства, подтянутую фигуру.

Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, постоянно проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. Чтобы демонстрировать наглядно результат своих занятий, Ана сверкает кадрами из фотосессий, на которых появляется в одном лишь белье, при этом с каждым днем наряды модели становятся все более открытыми.

В этот раз Ана прикрылась бельем-ниточками, совсем нескрывающим ее фигуру. При этом лишь главное оказалось скрытое за розовыми бабочками.

«Эй, ты уже видел мой аккаунт OnlyFans ???! Чего ты ждешь? Эксклюзивный контент 🦋😈💓 и это единственное место, где я отвечаю. Теперь принимаем VIP-персон и элиты 🔥😈💕🦋 # Только # Болельщики # Анна Чери», - интригующе подписала девушка.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".