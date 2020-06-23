Американська супермодель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в басейні, демонструючи пишну фігуру в купальнику, який нібито зроблений зі зміїної шкіри. На іншому знімку зірка показує інші апетитні місця, звернувшись до шанувальників із проханням допомогти вибрати найкраще фото.

«Та яка різниця! На це можна дивитися вічно!», «це щось нереальне», «мені потрібна ця краса», «крута», «гаряча штучка», «бомбезний вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, пишногруда Ебігейл Речфорд похвалилася яскравими кадрами в одному лише білизну.

Ебігейл Речфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.

Вона постійно тішить шанувальників яскравими знімками в своєму Instagram, крім того її численні фанати завели кілька фанатських сторінок, на яких діляться яскравими кадрами своєї улюблениці.

Кілька годин тому фанати поділилися світлинами, на яких дівчина позує в яскравому вбранні.

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