Американська супермодель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників і блиснула бездоганними формами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в басейні, демонструючи пишну фігуру в купальнику, який нібито зроблений зі зміїної шкіри. На іншому знімку зірка показує інші апетитні місця, звернувшись до шанувальників із проханням допомогти вибрати найкраще фото.

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Pic 1 or 2 ?! 😎 @fashionnova fashionnovapartner .. 💦

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«Та яка різниця! На це можна дивитися вічно!», «це щось нереальне», «мені потрібна ця краса», «крута», «гаряча штучка», «бомбезний вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, пишногруда Ебігейл Речфорд похвалилася яскравими кадрами в одному лише білизну.

Ебігейл Речфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.

Вона постійно тішить шанувальників яскравими знімками в своєму Instagram, крім того її численні фанати завели кілька фанатських сторінок, на яких діляться яскравими кадрами своєї улюблениці.

Кілька годин тому фанати поділилися світлинами, на яких дівчина позує в яскравому вбранні. 

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