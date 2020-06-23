Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников и сверкнула безупречными формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в бассейне, демонстрируя пышную фигуру в купальнике, который якобы сделан из змеиной кожи. На другом снимке звезда показывает другие аппетитные места, обратившись к поклонникам с просьбой помочь выбрать лучшее фото.

«Да какая разница! На это можно смотреть вечно!», «это что-то нереальное», «мне нужна эта красота», «крутая», «горячая штучка», «бомбезный вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, пышногрудая Эбигейл Рэтчфорд похвасталась яркими кадрами в одном лишь белье.

Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.

Она постоянно радует поклонников яркими снимками в своем Instagram, кроме того ее многочисленные фанаты завели несколько фанатских страниц, на которых делятся яркими кадрами своей любимицы.

Несколько часов назад фанаты поделились снимками, на которых девушка позирует в ярком наряде.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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