Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила красою в тісному купальнику

Фанати зірки опублікували спекотне фото, на якому їх кумир позує в червоному купальнику, пише Politeka.net. Фігуриста красуня відпочивала в такому вигляді на природі.

Співачка стояла, відставивши стегно убік, а крізь темні окуляри були помітні її закриті очі.

Червоний ліфчик купальника натягнувся і, здавалося, зараз спаде з великих грудей артистки. В районі шиї була товста бретелька, яка, мабуть, і утримувала все на місці.

Крихітні плавки Ольга прикрила руками.

Зірка розпустила волосся, а її образ завершили різні аксесуари.

"Літо в цьому році видається спекотним 💛🌅⚠️", - написали автори посту.

За шість годин пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Повторення як кажуть, мати навчання..)", "Колгосп 🤣🤣", "Фігура", "Дюже жарко прям🔥🔥🔥", "Фото до пари літа", "Поруч з тобою я б спітнів", "Вері найс", "Вона без трусів?)", "🔥🔥Красиво🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "😊 найкраще, що було", "Тут справжня, жива дівчина. Головне всередині сама з собою і щастя🔥", "Шикарна як завжди 🔥❤️", "Приємне фото, гарна форма. Обережніше в лісі. Там кліщі)", "Літо таке ж як ти😍🔥", "Ауфф", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала у квітковому білому платті, сидячи в автомобілі на передньому сидінні. Зірка спокусливо вигнулася, а в руці тримала тацю з черешнею.

Фанати швидко поставили понад 6000 лайків і написали масу приємних повідомлень знаменитості.

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