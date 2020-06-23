Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила красою в тісному купальнику
Фанати зірки опублікували спекотне фото, на якому їх кумир позує в червоному купальнику, пише Politeka.net. Фігуриста красуня відпочивала в такому вигляді на природі.
Співачка стояла, відставивши стегно убік, а крізь темні окуляри були помітні її закриті очі.
Червоний ліфчик купальника натягнувся і, здавалося, зараз спаде з великих грудей артистки. В районі шиї була товста бретелька, яка, мабуть, і утримувала все на місці.
Крихітні плавки Ольга прикрила руками.
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Зірка розпустила волосся, а її образ завершили різні аксесуари.
"Літо в цьому році видається спекотним 💛🌅⚠️", - написали автори посту.
За шість годин пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.
"Повторення як кажуть, мати навчання..)", "Колгосп 🤣🤣", "Фігура", "Дюже жарко прям🔥🔥🔥", "Фото до пари літа", "Поруч з тобою я б спітнів", "Вері найс", "Вона без трусів?)", "🔥🔥Красиво🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "😊 найкраще, що було", "Тут справжня, жива дівчина. Головне всередині сама з собою і щастя🔥", "Шикарна як завжди 🔥❤️", "Приємне фото, гарна форма. Обережніше в лісі. Там кліщі)", "Літо таке ж як ти😍🔥", "Ауфф", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала у квітковому білому платті, сидячи в автомобілі на передньому сидінні. Зірка спокусливо вигнулася, а в руці тримала тацю з черешнею.
Фанати швидко поставили понад 6000 лайків і написали масу приємних повідомлень знаменитості.
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