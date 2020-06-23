Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила красотой в тесном купальнике

Фанаты звезды опубликовали жаркое фото, на котором их кумир позирует в красном купальнике, пишет Politeka.net. Фигуристая красотка отдыхала в таком виде на природе.

Певица стояла, отставив бедро в сторону, а сквозь темные очки были заметны ее закрытые глаза.

Красный лифчик купальника натянулся и, казалось, сейчас спадет с большой груди артистки. В районе шеи была толстая бретелька, которая, видимо, и удерживала все на месте.

Крохотные плавки Ольга прикрыла руками.

Звезда распустила волосы, а ее образ завершили различные аксессуары.

"Лето в этом году выдается жарким 💛🌅⚠️", - написали авторы поста.

За шесть часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Повторение как говорится, мать ученья..)", "Колхоз 🤣🤣", "Фигура", "Дюже жарко прям🔥🔥🔥", "Фото подстать лету", "Рядом с тобой я бы вспотел", "Вэри найс", "Она без трусов?)", "🔥🔥Красиво🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "😊 лучшее, что было", "Здесь настоящая, живая девчонка. Главное внутри сама с собой и счастье🔥", "Шикарна как всегда 🔥❤️", "Приятное фото, хорошая форма. Осторожней в лесу. Там клещи)", "Лето такое же как ты😍🔥", "Ауффы", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в цветочном белом платье, сидя в автомобиле на переднем сидении. Звезда соблазнительно выгнулась, а в руке держала поднос с черешней.

Фанаты быстро поставили более 6000 лайков и написали массу приятных сообщений знаменитости.

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