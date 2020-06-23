Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними формами в мініатюрному білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Було б потішно, якби у мене була така тату?😂 Там в сторіс розповідаю про акції …🔥Встигніть взяти участь 🙌🏻 P. S. З любителів Сімпсонів за лайку на фото😅💔», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в крихітному білизна, зігнувшись просто до непристойності. При цьому за допомогою фотошопу вона намалювала у себе на пікантному місці татуювання, яку хоче набити. Як видно – це Барт Сімпсон.

«Боже, ось це так!», «п'янить формами», «яка штучка, космос», «не тіло, а краса», «красуня, слів немає», «неймовірні вигини, бомба!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою прямо під дощем

Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі прямо під час дощу. Щоб захопити шанувальників, багато чого не було - лише блиснути чином в модному спортивному костюмі, під яким немає білизни. Схоже, Олена звикла виблискувати пишними грудьми в будь-яку погоду".

Так, на новому кадрі Олена з мокрими волоссям з легкістю позувала під дощем в тісному спортивному топі і лосинах такого ж відтінку. Щоб підкреслити свої форми, модель спокусливо вигнулась, жалібно дивлячись в об'єктив.

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