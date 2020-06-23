Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась роскошными формами в миниатюрном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Было бы забавно если бы у меня была такая тату?😂 Там в сторис рассказываю об акции …🔥Успейте поучаствовать 🙌🏻 P.S. С любителей Симпсонов по лайку на фото😅💔», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в крохотном белье, изогнувшись просто до неприличия. При этом при помощи фотошопа она нарисовала у себя на пикантном месте татуировку, которую хочет набить. Как видно – это Барт Симпсон.

«Боже, вот это да!», «пьянит формами», «какая штучка, космос», «не тело, а загляденье», «красотка, слов нет», «невероятные изгибы, бомба!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась фигурой прямо под дождем

Девушка решила показать свои формы во всей красе прямо во время дождя. Чтобы восхитить поклонников, многого не потребовалось - лишь сверкнуть образом в модном спортивном костюме, под которым нет белья. Похоже, Алена привыкла сверкать пышной грудью в "любую погоду".

Так, на новом кадре Алена с мокрыми волосами с легкостью позировала под дождем в тесном спортивном топе и лосинах такого же оттенка. Чтобы подчеркнуть свои формы, модель соблазнительно выгнулась, призывно смотря в объектив.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".