Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, пограв м'язами перед дзеркалом
Артист опублікував фото, поставши в облягаючій сірій безрукавці, передає Politeka.net. Тарзан виставив напоказ свої накачані руки, одну з яких прикрашав чорний браслет.
Чоловік Корольової також був у сірих шортах, сірому капелюшку і в стильних окулярах.
В такому вигляді Глушко позував в ліфті, навівши на дзеркало камеру. Артист посміхався і виглядав задоволеним життям.
"Перспектива - крута штука )😁😄 Всім добренького!", - підписав фото Тарзан.
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За годину пост зібрав понад 800 лайків та багато коментарів.
"Зразок для наслідування ✨Наталя з Вами по справжньому щаслива💞Спасибі за те,що Ви такий як є))☀️", "Тарзан повернувся в місто ?)))))🤪🤘🏻🔥", "який позитивний чол)😘", "Красень😍😍😍😍", "Щастя вам з Наталею !! Обожнюю вас і вашу родину 😍😍💝💝💝", "Окуляри клас 👍", "Шорти, засранці,,😂😂😂", "багато часу потрібно приділяти щоб підтримати таку форму? 😮", "Клас😊", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Сергій Глушко показав нове фото, на якому позував в колі своїх друзів.
З підпису стало зрозуміло, що 50-річний стриптизер затіває, якийсь новий проект. Про нього Тарзан говорить туманно, відзначаючи, що поки це буде для друзів.
Раніше повідомлялося, що Сергій Глушко оголився і заліз на стілець, який зробив його син Архип.
«Полотно. Масло. Хліб. Пельмені. "Купання червоного мене" "....все змішалося в домі...: люди, коні...», - підписав Тарзан знімок, очевидно проводячи паралелі з відомою картиною російського художника Кузьми Петрова-Водкіна.
Нагадаємо, син Корольової і Тарзана влаштував грандіозний переполох, кадри.
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