Муж Наташи Королевой Тарзан поделился вдохновляющим фото в домашнем халате

50-летний российский стриптизер опубликовал новый снимок в своем Инстаграме, пишет Politeka.net.

На фото Сергей Глушко (настоящее имя артиста) позирует к зрителям спиной. Он стоит на балконе своего дома в одном домашнем халате. В небе перед артистом можно увидеть радугу. На фото Тарзан поднимает к ней голову и возводит руки к небу.

«Закончил курсы радугастроителей. Первые шаги», - пошутил Глушко в подписи к снимку.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать фотографию. Некоторые из них задавались вопросом, зачем стриптизер решил надеть халат для такого фото.

«А вы желание загадываете при виде радуги?», «Хороший кадр», «У Вас прекрасно получаетя, как-будто всю жизнь только эту науку и постигали», «Халат все портит», «А халат зачем одел?», «Избушка повернись ко мне передом», «Сергей вы всегда на позитиве все будет хорошо счастья вам и вашей семье», - пишут люди.

До этого мы писали, что Тарзан засветился в Калифорнии за подметанием улиц. Шутливую видеозапись «общественных работ» артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео Глушко в бриджах и голубой с синим футболке подметает улицу метлой, сделанной из листьев пальмы.

Ясно, что видео было шуткой, и пользователи подхватили ее в комментариях.

Напомним, Тарзан поплатился за дерзкую выходку, муж Королевой поразил новым видео.

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил признанием Королеву в знаковый для нее день, видео.

Также Politeka писала, что Тарзана засекли между ног у юмориста Винокура, Королева в восторге.