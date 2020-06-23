Американська фітнес-модель Ана Чері показала апетитні форми в чорному міні-бікіні

Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, тому постійно веселиться на узбережжі і робить там фото. Ана також любить демонструвати підтягнуту фігуру в різних образах перед тим, як розповісти про вправах завдяки яким вона і підтримує себе у відмінній формі, ише Politeka.

В цей раз на спекотному снмке вона прозировала в ледь помітному білизна і у досить вдалому ракурсі - показуючи всю себе боком до об'єктиву, Не вдалося показати: незважаючи на зайву вагу, вона може виглядати ефектно і позбутися целюліту.

Зазначимо, сама фітнес-модель родом з міста Анахайм і отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутою фігурі і її аудиторія продовжує збільшуватися.

У 2013 році дівчина отримала титул «Кибергерл місяця» журналу «Playboy», в 2015 року стала Playmate журналу «Playboy». При цьому Ана представляє продукцію для схуднення та бодібілдингу, привертаючи увагу до неї завдяки фото в білизна.

Також знаменитість вирішила блиснути фігурою в рожевому тонкому костюмі, зовсім не приховує її гідності. Як відомо, дівчина намагається ділитися стильними кадрами кожен день, публікуючи їх у соціальній мережі Instagram, щоб привернути увагу до своєї персони. Будучи фітнес-тренером, дівчина також часто записує мотивуючі ролики для занять спортом.

Так, Ганна показала яскраве фото і забула при цьому спокусливо блиснути сідницями в прозорих шортиках. Фанати відразу ж відреагували:

«Відмінний колір», «Ну, сподіваюся, я тобі ніколи не знадоблюся ... Але якщо коли-небудь, якщо ти відчуваєш себе самотнім і чи є щось, що ти хочеш вилити ... Або поділися ... Ти можеш без всяких коливань .... !! 😊», «Mamita hermosa estas deliciosa😛😛😛», «Бос Леді», «Красива жінка ❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно чудова 🍑🔥», «Гарний вигляд, знімай інше», «Неймовірний вид❤️😍🖤», - написали користувачі.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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