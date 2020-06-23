Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася розкішним тілом на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дивлячись на фото, відчуття, що я на Гаваях🏝🌞 А ви, якби не знали, що я в Сочі, на яку країну, по фотографії подумали б?» — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Чехова позує в пікантному сукню, що підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Краса і грація», «красуня», «Анфіса, ви прекрасно виглядаєте. Надихаєте задуматися про свій гардероб і дрібницях в аксесуарах....спасибі», «красотулька», «ось це називається відпочинок, я розумію», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула бездоганним зовнішнім виглядом і справила фурор.

«Моє обличчя повністю зображає мої думки. Про що я думаю?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Чехова позує в блискучому макіяжі та синьому платті, демонструючи бездоганний зовнішній вигляд. Її прихильники кинулися наввипередки, вгадуючи думки кумира.

«Бомба!», «Дуже дуже красива губи», «А чи не послати всіх.... Мабуть, не час зараз...», «Ой, у мене такі ж сережки», «Про любов», «про принца», «думки про прекрасне», - пишуть вони.

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