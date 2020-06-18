Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова откровенно призналась поклонникам, какие чувства испытывает к женщинам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, у Чеховой интересуются, правда ли, что она является бисексуалкой.
«Говорят, вы бисексуалка. Это так?» - спрашивают у нее.
Обратим внимание, что свой ответ Чехова сопровождала пикантным снимком, на котором целуется с девушкой.
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«С жениной я разве что только целовалась при встрече или если была такая задача по роли. Я абсолютно на 100% гетеросексуально», - ответила она.
Уточним, что поклонники звезды не смогли что-либо сказать, ведь снимок Чехова решила выбросить у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, знаменитая российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула безупречным внешним видом и произвела фурор.
«Мое лицо полностью отражает мои мысли. О чём я думаю?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Чехова позирует в блестящем макияже и синем платье, демонстрируя безупречный внешний вид. Ее поклонники бросились наперегонки, угадывая мысли кумира.
«Бомба!», «Очень очень красивая губы», «А не послать ли всех.... Пожалуй, не время сейчас...», «Ой, у меня такие же сережк», «О любви», «о принце», «мысли о прекрасном», - пишут они.
Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров
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