Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила в переполох в Чернігівській області
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення "Нового каналу", яке розмістили в Instagram.
Як стверджується, Леся Нікітюк ледь не потонула в Бондаревському болоті на Чернігівщині під час зйомок проєкту "LeМаршрутка".
"Ведуча досліджувала рідкісний вид болота в Україні, яке затягує. І так захопилася прогулянкою по болотистій місцевості, трохи не потонув прямо на очах знімальної групи!", - написали автори посту.
Як зазначила телеведуча, поруч був «поводир», який знає болото, як своїх п'ять пальців. Чоловік зміг витягнути телезірку.
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"Інтервальне голодування пішло на користь – недовго мене тягнули. Коротше, хлопці, я вам скажу так: тревел – це завжди екстрим, а український тревел – це подвійна доза екстриму", - поділилася українська знаменитість.
"Леся дуже схожа на принцесу з мультфільму "Бременські музиканти" !👏🏻", "ще цього не вистачало. мене вже реально 2020 рік починає лякати", "Чернігів-найкраще місто ♥️", "О Боже🙀 ", "Леся вже проїхала, тобто шок не через екологічне погіршення ситуації в Україні, а через Лесю? Тепер у мене шок. Чернігівщини?", "А можна список міст, де Леся буде", "Мене засмоктало в небезпечну трясовину😊😁😆", "Ми тут,полетіли рятувати", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Леся Нікітюк показала фото, на якому їй всього 17 років:
"Я на дискотеці на фото я з DJ Назиком.. він мені тоді дуже подоба і його колишня свердлить мене поглядом (видно на фото) і сподіваюся шо Ліда і DJ живуть щасливо, у них 3-є дітей і вони тепер обидва свердлять мене поглядом по ТБ".
Нагадаємо, що смілива Нікітюк в одній сіточці вразила своїми принадами в ліжку: "Леська, ти що витворяєш?".
Також Politeka писала, що довгонога Никитюк у міні-сукня феєрично впала, кадри конфузу: "Перепила, напевно".
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