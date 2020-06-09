Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила странным кадром с прогулки

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась свежими фото, передает Politeka.net. На первом фото Леся предстала в красивом летнем платье, которое оголило ее стройные ножки. Телеведущая смотрела в кадр и улыбалась. Она стояла около разрисованной граффити стены, что придало особого шарма фото.

Но второе фото поняли не все поклонники Никитюк. Девушка вдруг прислонилась к стене, подкосив ноги, а ее лицо выглядело очень странно. Со стороны можно было бы подумать, что Леся сильно пьяна.

«#еледоползладомой. Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где?», - обратилась телеведущая к своим подписчикам.

За час ее пост собрал более 60 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали рассказывать о себе, делать комплименты Лесе, а также смеяться над ее дерзкой выходкой посреди города.

«Леся Ивановна, что ноги уже не держат)», «Не видели пьяную Лесю Никитюк», «Леся вы красотка», «Какая же вы красивая», «Шальная императрица», «Как всегда позитивно», «Это наверно до того как выпила с подругами и после!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк устроила фотосессию в юбке и блузке. Никитюк забыла надеть белье, выставив напоказ свои пышности.

Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

Также Politeka писала, что длинноногая Никитюк в мини-платье феерично упала, кадры конфуза: "Перепила, наверное".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк заинтриговала бесстыжим декольте на фото в машине: "Расцвела, красотка".