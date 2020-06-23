Не встигла відома актриса Христина Асмус оголосити про розлучення, як вже була помічена за цікавим заняттям

Зірка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позувала у смугастому костюмі, пише Politeka.net. Увагу деяких користувачів мережі привернуло те, що красуня тримає в руці чашку і посміхається.

"Ворожу на кавовій гущі ☕️🔮🤪", - підписала фото артистка.

Варто відзначити, що начебто нічим не примітний наряд підкреслив фігуру зірки. Зокрема, виділяються струнка талія, красиві стегна і ніжки.

Артистка позувала на кріслі, трохи розкинувши ніжки.

Від фото, ймовірно, прийшов у захват чоловік співачки Наташі Корольової - Тарзан (Сергій Глушко). Артист поставив знімку "лайк".

"Нового нареченого ❓🤣🤣", "Любов гряде", "Вже?))) 😄", "👍👍👍 де любов моя🤣🤣", "Наворожила розлучення))", "Якщо б я розлучався я би гадав на пивний гущі або на горілчаній...😩", "Харламов відмінний хлопець", "На нового чоловіка?", "Дуже шкода.... Розчарували", "Хто буде наступним?😂", "Бачу... скоро нова постільна сцена", "Гадайте як і з ким Харламов далі буде жити ❤️😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Гарік Харламов і Христина Асмус шокували фанатів новиною про розрив. Поки обидва приховують справжню причину свого рішення. При цьому актриса стверджує, що сварка між ними назрівала давно і вони довгий час йшли до цього кроку.

"Ми розлучаємося з @garikkharlamov. Але я відразу хочу прояснити ситуацію. Що ні фільм «Текст», ні самоізоляція, ні хтось третій у цьому не винен", - написала артистка.

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