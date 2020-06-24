Настя Каменських, Тіна Кароль, Анна Семенович та інші зірки показали себе в яскравих нарядах

На першому фото Настя Каменських. Красуня позувала в мокрій майці, сидячи в басейні. Співачка не соромилася демонструвати свої спокусливі форми і навіть закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому знімку показувала себе Анна Семенович. Красуня лежала на пляжі в трусиках і жовтій майці, яка опинилася у співачки мокрою. Волосся зірка залишила розпущеним, зробивши кадр ще спекотніше. На фото можна оцінити пишні форми артистки, яка не соромиться демонструвати їх.

На третьому знімку вже Кассандра Сьенега. Красуня була в мокрих шортах і білій майці, яку зав'язала на животі. Образ дівчина доповнила зібраними волоссям в хвіст і окулярами. Зірка не посоромилася показати пишні форми, які так і випирали з-під тоненької тканини.

На наступному знімку вже Тіна Кароль, яка була в басейні. Красуня позувала в мокрій майці, поки її знімали на камеру. Зірка спокусливо вигнулась, демонструючи свої спокусливі форми.

Остання в нашому параді Олена Омович. Модель була в білій білизні і показала себе на тлі моря під час дощу. Як красуня зізналася, вона любить дощ, демонструючи себе в мокрій майці.

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