Настя Каменских, Тина Кароль, Анна Семенович и другие звезды показали себя в пикантных нарядах
На первом фото Настя Каменских. Красотка позировала в мокрой майке, сидя в бассейне. Певица не стеснялась демонстрировать свои соблазнительные формы и даже закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.
На втором снимке показывала себя Анна Семенович. Красотка лежала на пляже в трусиках и желтой майке, которая оказалась у певицы мокрой. Волосы звезда оставила распущенными, сделав кадр еще жарче. На фото можно оценить пышные формы артистки, которая не стесняется их демонстрировать.
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На третьем снимке уже Кассандра Сьенега. Красавица была в мокрых шортах и белой майке, которую завязала на на животе. Образ девушка дополнила собранными волосами в хвост и очками. Звезда не постеснялась показать пышные формы, которые так и выпирали из-под тоненькой ткани.
На следующем снимке уже Тина Кароль, которая была в бассейне. Красотка позировала в мокрой майке, пока ее снимали на камеру. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои соблазнительные формы.
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