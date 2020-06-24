Настя Каменских, Тина Кароль, Анна Семенович и другие звезды показали себя в пикантных нарядах

На первом фото Настя Каменских. Красотка позировала в мокрой майке, сидя в бассейне. Певица не стеснялась демонстрировать свои соблазнительные формы и даже закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором снимке показывала себя Анна Семенович. Красотка лежала на пляже в трусиках и желтой майке, которая оказалась у певицы мокрой. Волосы звезда оставила распущенными, сделав кадр еще жарче. На фото можно оценить пышные формы артистки, которая не стесняется их демонстрировать.

На третьем снимке уже Кассандра Сьенега. Красавица была в мокрых шортах и белой майке, которую завязала на на животе. Образ девушка дополнила собранными волосами в хвост и очками. Звезда не постеснялась показать пышные формы, которые так и выпирали из-под тоненькой ткани.

На следующем снимке уже Тина Кароль, которая была в бассейне. Красотка позировала в мокрой майке, пока ее снимали на камеру. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои соблазнительные формы.

Последняя в нашем параде Алена Омович. Модель была в белом белье и показала себя на фоне моря во время дождя. Как красавица призналась, она любит дождь, демонстрируя себя в мокрой майке.

Напомним, раздетая Тина Кароль блеснула аппетитными изгибами и произвела фурор

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