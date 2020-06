Дан Балан, которому после шоу "Голос країни" приписывают роман с Тиной Кароль, на сцене и в кадре привык эпатировать публику

В этот раз артисту удалось сразить фанатов новым кадром, который он представил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Как известно, мужчина редко обновляет свой профиль, потому все его фото будоражат поклонников.

На новом фото Дан позировал в стильном нежно-голубом пиджаке, черной майке и с легкой улыбкой на лице, которая тут же привлекла внимание фанатов. Артист не стал отмалчиваться и вполне оригинально подписал новый кадр:

«Now you embrace me.......do you really like blue?», - лаконично отметил певец.

Фанаты тут же ответили:

«Можно комментарий под моим фото от Дана ? Это моя мечта👏», «Очень красивый 😍», «🥰🥰💕 yeah! My favorite color is blue..🥰🥰», «Интересно, откуда эта цитата?», «Кароль счастье упускает!!!🔥🔥», «Вааай😻Красивыый😻❤️😻», «Наконец-то ты вернулся💜💜💜», «Мы оооочень скучали😍», «Какой красавчик🔥», «Аоаоаоаоаоаоаоо...потерян дар речи🤤🔥».

Отметим, ранее продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также мужчина отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком