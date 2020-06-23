66-річна актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", заінтригувала мережа одним кадром

Як передає Politeka.net, у мережі з'явився кадр із серіалу. Опублікували його на одному з фан сторінок артистки. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Поява кадру відразу ж сколихнуло шанувальників серіалу, і викликало масу питань про новому серіалі.

«Щодо СВАТИ - 7 - тиша!?», «Коли будуть Свати 7?», «А буде продовження сватів?», - запитують фанати.

Також в мережі не втомлююся захоплюватися улюбленої артисткою.

«Ох, і класна Валюха», «Як же я Вас обожнюю! Валюха і Тетяна для мене єдине ціле», «Люблю і сумую», «Віддушина, всіх жінок домогосподарок», «Тетяна Кравченко в ролі Валентини Будько це просто браво! Такий фільм, просто відпочиваєш!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше актор Федір Добронравов розповів, що творці серіалу "Свати" були змушені в черговий раз перенести зйомки сьомого сезону знаменитої комедії.

На цей раз зйомки були перенесені на 2021 рік. За словами Добронравова, таке рішення пов'язане з бідою,яка накрила весь світ - епідемією китайського вірусу.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" заінтригувала "траурним" чином: "Яка...".

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