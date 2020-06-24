Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала, як виглядає її підкачане тіло

На фото Сьюзі позує у військових шортиках і мініатюрному топі оранжевого кольору. Красуня показала себе після заняття в спортзалі, судячи з фото. Образ Кортес доповнила білими кросівками, а сама стояла в профіль до об'єктива камери, знімаючи себе на телефон і демонструючи рельєфне тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подолання ніколи не здається", - написала Сьюзі під фото.

Фанати написали безліч коментарів і поставили тисячі лайків:

"Гарні ноги", "Чорт у цих ногах", "Самий вузький пояс на планеті", "Рамкова робота на точці, так тримати", "Форми богині".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ.

На кадрі Сьюзі постала в неймовірно відвертому купальнику, які майже не приховував всі таємні місця моделі - вузькі білі ниточки лише саму малість покривали її спокусливі форми.

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.

«Добрий день», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в крихітному купальнику, який елегантно спустила. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць в ботфортах спокусливо нагнулася, засвітивши жаркі місця

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