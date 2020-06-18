Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул "Мисс Бум-Бум", показала сочный образ, взбудоражила фанатов

На кадре Сьюзи позирует в белом полупрозрачном белье на веревочках и с кружевами. Красавица оттопырила пятую точку, сидя на коленках на кровати. Кортес соблазнительно прикрыла свою другую гордость, но демонстрировала золотистые "булочки" на камеру. Звезда решила оставить волосы распущенными, а сама смотрела целеустремленно в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Красота", "Прекрасно", "Топ", "Только для смелых", "Богиня".

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес представила соблазнительные кадры.

На снимках знаменитость блистала в лифчике телесного цвета с красным кружевом. Также на модели можно было заметить крохотные трусики.

Кортес надела босоножки золотого цвета на высокой платформе и длинных шпильках.

Ранее мы писали, что известная американская фитнес-модель Николь Амато не устает удивлять жаркими фото. Модель вместе с подругой облачились в мини-бикини разных цветов. Николь выбрала ярко-розовый купальник, который натянулся на ее пышной груди. Плавки-бикини интересно сидели на ягодицах, сморщившись, и почти не прикрывая их. Завершили образ золотые аксессуары.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес благодаря своей пышной пятой точке, блеснула еще одной завидной частью тела.

Модель обтянула впечатляющие бедра в кожаные черные штаны и сверкнула сочным бюстом в распахнутом пиджаке расцветки "зебра". Массивные часы и длинные серьги дополнили эффектный образ.

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