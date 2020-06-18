Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул "Мисс Бум-Бум", показала сочный образ, взбудоражила фанатов
На кадре Сьюзи позирует в белом полупрозрачном белье на веревочках и с кружевами. Красавица оттопырила пятую точку, сидя на коленках на кровати. Кортес соблазнительно прикрыла свою другую гордость, но демонстрировала золотистые "булочки" на камеру. Звезда решила оставить волосы распущенными, а сама смотрела целеустремленно в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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"Красота", "Прекрасно", "Топ", "Только для смелых", "Богиня".
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес благодаря своей пышной пятой точке, блеснула еще одной завидной частью тела.
Модель обтянула впечатляющие бедра в кожаные черные штаны и сверкнула сочным бюстом в распахнутом пиджаке расцветки "зебра". Массивные часы и длинные серьги дополнили эффектный образ.
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