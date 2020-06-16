Этот рецепт нужно запомнить

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного салата

Клопотенко уверен, что, в основном, при приготовлении салатов из молодой капусты, у людей идеи заканчиваются на простых рецептах, передает Politeka.net.

Однако повар знает, как разнообразить меню, решив обжарить овощ на гриле и подать с креветками. "Поверьте, это божественно вкусно!", - уверяет Клопотнеко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На две порции:

½ кочана молодой капусты;

150 г чищеных креветок (или на свой вкус);

1-2 зубчика чеснока;

1 томат;

25 г грецких орехов;

6-8 маслин с косточкой (или без нее);

2 ст. л. йогурта без наполнителей;

1 ст. л. растительного масла;

10 г сливочного масла;

1 щепотка красного молотого перца;

1 щепотка фенхеля;

соль, перец.

Половину кочана разрезать вдоль пополам и вырезать плотные части, так капуста равномерно приготовится.

Срез капусты щедро посыпать солью и сбрызнуть растительным маслом. За 10-15 минут обжарить капусту на сковороде гриль. Если половинка капусты большая, то можно также обжарить ее с другой стороны.

Креветки разморозить, прогреть на сковороде со сливочным маслом и щепоткой красного молотого перца.

Мелко порубить чеснок, который сделает блюдо ароматнее. Половину томата нарезать небольшими кубиками и соединить с чесноком. Вторую половину томата натереть на крупной терке. Острым ножом порубить 25 г грецких орехов.

На тарелку выложить обжаренную капусту срезом вверх. Поверх капусты выложить нарезанные кубиком томаты. Для сочности полить мякотью томата, натертой на крупной терке.

Добавить подогретые креветки, посыпать щепоткой зерен фенхеля, добавить маслины и орехи. Полить капусту йогуртом и добавить соль, черный молотый перец или сухой перец чили.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать"

Как сообщала Politeka, шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт до неприличия вкусного риса.

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."