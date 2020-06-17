Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить "пухленький бисквит"

Рецепт вкуснейшего блюда повар опубликовал в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Секрет приготовления пирога - взбитые сливки и свежая клубника.

"Вкусно до бабочек во рту. Мне от этого страшно, потому что я хочу быть дерзким, твердым и стройным, а с этими пирогами постепенно становлюсь мягким мишкой с сексуальным животиком", - написал Клопотенко.

Для приготовления понадобятся:

3 яйца;

150 гр сахара;

110 гр муки;

сливки 33%;

сахарная пудра;

клубника.

Яйца взбиваем до густой пены (можно миксером). Постепенно добавляем сахар и продолжаем взбивать. Быстро и аккуратно, чтобы пена не осела, вводим муку. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-35 минут.



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После дать остыть бисквиту, взбиваем сливки с сахарной пудрой, хорошенько покрываем бисквит и хаотично засыпаем сверху клубникой.

Можно посыпать сверху свежемолотым перцем и цветками жасмина.

"Ешьте и наслаждайтесь жизнью", - посоветовал шеф-повар.

Напомним, существует множество рецептов бисквита. Так, впервые сливочный бисквит был изготовлен в 1891 году. Рецепт гениален, хотя и простой - мука, яйца и сахарный песок, из которых может получиться многослойный торт, сдобный кекс, невесомое пирожное, аппетитный рулет, ароматные пряники и хрустящее печенье.

Сладкие бисквиты обычно едятся как закуска и могут содержать шоколад, фрукты, джем, орехи или даже используются в виде сендвичей с другими начинками. Несладкие бисквиты, чаще названные крекерами или хрустящими хлебцами.

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