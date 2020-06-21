Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво приготовил восхитительный вафельный торт с колумбийскими нотками

Как передает Politeka.net, кулинар поделился рецептом в своем микроблоге в Инстаграм. Хименес-Браво удивил украинцев тем, что добавил в такой знакомый каждому с детства торт, - брынзу.

"Это необычный торт, но легкий... Вы точно такого не пробовали, но влюбитесь сразу", - отметил шеф-повар.

Для торта вам понадобятся:

• 750 мл Дульсе де лече (традиционный латиноамериканский десерт из карамелизированного молока, делается из молока и сахара в пропорциях 3:1 путем медленного нагрева)

• 1.5 упаковки вафельных коржей (у Эктора получилось 12 штук)

• 300 грамм натертой брынзы

• 55 грамм сливочного масла комнатной температуры

• 1 ч.л. лимонного сока

• клубника для декора

Способ приготовления:

• соедините Дульсе де лече со сливочным маслом в миксере, • добавьте лимонный сок и взбейте на высокой скорости 3 минуты • смажьте вафельные коржи соусом • сделайте 3 слоя (каждый третий слой) с брынзой, 100 грамм на каждый слой. Очень важно: слой, на котором Дульсе де лече и брынза, сверху закрыть вафельным коржом, также смазанным Дульсе де лече • положите сверху на готовый торт доску и что-то тяжелое, оставьте на 2-3 часа • смажьте остатками соуса и украсьте клубникой перед подачей.

Пользователи поблагодарили Эктора за рецепт:

"Вкус, как в детстве!"

"Невозможно удержаться 😍"

"Это самый быстрый и бюджетный торт"

"О Боги! Кто это все будет кушать? Вкуснятина сумасшедшая, но растипопа..🙊🤣🤣🤣"

"Вкуснятина из детства"

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом нежного десерта: "Тает во рту"

Также Politeka писала, что шеф-повар поделился фирменным рецептом курицы, пальчики оближешь: «Сочная и нежная благодаря…»