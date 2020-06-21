Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво приготовил восхитительный вафельный торт с колумбийскими нотками
Как передает Politeka.net, кулинар поделился рецептом в своем микроблоге в Инстаграм. Хименес-Браво удивил украинцев тем, что добавил в такой знакомый каждому с детства торт, - брынзу.
"Это необычный торт, но легкий... Вы точно такого не пробовали, но влюбитесь сразу", - отметил шеф-повар.
Для торта вам понадобятся:
• 750 мл Дульсе де лече (традиционный латиноамериканский десерт из карамелизированного молока, делается из молока и сахара в пропорциях 3:1 путем медленного нагрева)
• 1.5 упаковки вафельных коржей (у Эктора получилось 12 штук)
• 300 грамм натертой брынзы
• 55 грамм сливочного масла комнатной температуры
• 1 ч.л. лимонного сока
• клубника для декора
Счастливая Джамала стала мамой во второй раз: "Родился самый..."
"Жирная": Ольга Бузова без стыда разделась и потрясла формами, новое видео поражает
Муж Ивлеевой из "Орла и решки" Элджей устроил бесстыжие утехи в джакузи: "Фу, как Настя терпит?"
Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
Способ приготовления:
• соедините Дульсе де лече со сливочным маслом в миксере, • добавьте лимонный сок и взбейте на высокой скорости 3 минуты • смажьте вафельные коржи соусом • сделайте 3 слоя (каждый третий слой) с брынзой, 100 грамм на каждый слой. Очень важно: слой, на котором Дульсе де лече и брынза, сверху закрыть вафельным коржом, также смазанным Дульсе де лече • положите сверху на готовый торт доску и что-то тяжелое, оставьте на 2-3 часа • смажьте остатками соуса и украсьте клубникой перед подачей.
Пользователи поблагодарили Эктора за рецепт:
"Вкус, как в детстве!"
"Невозможно удержаться 😍"
"Это самый быстрый и бюджетный торт"
"О Боги! Кто это все будет кушать? Вкуснятина сумасшедшая, но растипопа..🙊🤣🤣🤣"
"Вкуснятина из детства"
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом нежного десерта: "Тает во рту"
Также Politeka писала, что шеф-повар поделился фирменным рецептом курицы, пальчики оближешь: «Сочная и нежная благодаря…»