Победительница "МастерШеф-2", кулинарный эксперт Елизавета Глинская раскрыла секрет, как просто приготовить сгущенку
Как передает Politeka.net, об этом кулинар рассказала на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца страницы).
«Я решила поделиться с вами своим домашним рецептом приготовления сгущённого молока. Это невероятно вкусно, рекомендую», - написала Глинская.
Итак, чтобы приготовить домашнее сгущенное молоко понадобится:
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- 250 мл молока (1 стакан объемом 250 мл, жирность 2,6-3,2%)
- 250 мл сливок (1 стакан объемом 250 мл, жирность 30-35%)
- 100 г сахара (0,5 стакана объемом 250 мл)
- ваниль или ванильный сахар (по желанию)
С этого набора продуктов получится 250 г сгущённого молока.
Процедура приготовления довольно проста:
1. Отправьте в сотейник с толстым дном все ингредиенты, перемешайте.
2. Поставьте на средний огонь и при постоянном помешивании варите 25-30 минут – до нужной густоты сгущенного молока.
3. Охладите.
Домашнее сгущенное молоко может храниться примерно до недели, но точно тут угадать нельзя. Оно может начать сахарится на третий-пятый день.
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