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Победительница "МастерШеф-2", кулинарный эксперт Елизавета Глинская раскрыла секрет, как просто приготовить сгущенку

Как передает Politeka.net, об этом кулинар рассказала на своей странице в соцсети. (Чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца страницы).

«Я решила поделиться с вами своим домашним рецептом приготовления сгущённого молока. Это невероятно вкусно, рекомендую», - написала Глинская.

Итак, чтобы приготовить домашнее сгущенное молоко понадобится:

250 мл молока (1 стакан объемом 250 мл, жирность 2,6-3,2%)⁣

250 мл сливок (1 стакан объемом 250 мл, жирность 30-35%)⁣

100 г сахара (0,5 стакана объемом 250 мл)⁣

ваниль или ванильный сахар (по желанию)⁣

С этого набора продуктов получится 250 г сгущённого молока.

Процедура приготовления довольно проста:

1. Отправьте в сотейник с толстым дном все ингредиенты, перемешайте.⁣

2. Поставьте на средний огонь и при постоянном помешивании варите 25-30 минут – до нужной густоты сгущенного молока.⁣

3. Охладите⁣.

Домашнее сгущенное молоко может храниться примерно до недели, но точно тут угадать нельзя. Оно может начать сахарится на третий-пятый день.

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