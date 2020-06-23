В родині російської примадонни Алли Пугачової - нова радість

34-річний племінник зірки, Владислав, розповів про те, що чекає поповнення в родині. За словами родича примадонни, він стане батьком вдруге.

Разом з дружиною, Гузель, у них буде дівчинка, Женю, з таким же ім'ям, як і у старшого сина Владислава, пише Стархіт. Відомо, що дитину виховує Алла Пугачова, проте рідні батьки мають намір забрати восьмирічного сина, хоча і вдячні зірці за допомогу.

За інформацією ЗМІ, Женю виховує особистий водій виконавиці - Ігор, на якого оформлено тимчасове опікунство.

Мати хлопчика, Вікторія, з якою племінник артистки давно розійшовся, планує йти в суд.

Племінник зірки також повідомив, що розмови про повернення дитини до нього вже ведуться. Владислав з новою дружиною планують давати йому гарну освіту.

Гузель підтримує рішення чоловіка повернути сина. Жінка вважає, що майбутня крихітка і Женя повинні зростати в одній родині.

Владислав також сильно переживає за Гузель, адже під час вагітності вона нервує з кожного приводу, але при цьому називає її дуже сильною.

Варто відзначити, що деякий час тому Владислав потрапив в лікарню через проблеми з підшлунковою залозою. Як зазначив родич примадонни, він не вживає алкоголь, просто у нього панкреатит — кіста підшлункової й хвороба загострилася. Можливо, чоловікові потрібно готуватися до операції.

Нагадаємо, Алла Пугачова забрала від племінника і його колишньої дружини сина, після того як обох знайшли в нестямі. Виявилося, подружжя вживало наркотики. Зірка відправила Владислава на лікування, а пізніше він зустрів свою теперішню дружину Гузель.

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми-підлітками від Пугачової змусив мережа кричати: "Макс, вибери мене!".

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