34-летний племянник 71-летней российской певицы Аллы Пугачевой Владислав хочет вернуть сына

Родственник Примадонны и его экс-девушка Виктория (мама мальчика) лишились ребенка после нервного срыва. В настоящее время восьмилетний Женя находится под опекой личного водителя Аллы Борисовны. Однако Владислав и его бывшая пассия хотят отобрать мальчика у Пугачевой, пишет Стархит.

«Вы же женщина. У вас есть дети маленькие. Зачем же так? — обратилась мама Жени к артистке. — Я понимаю, что я проиграю, если они захотят. Кто я, а кто она. Но я пойду и буду бороться за своего ребенка. Она нас наказала, мы сами виноваты. У нас просто был срыв».

Владислав заявил, что хочет создать для сына условия не хуже, чем у Примадонны.

«Я хочу, чтобы сын находился рядом. Да, ему все дают: хорошее образование, он хорошо себя чувствует. Когда сын начнет жить со мной, мы должны тоже самое для него делать. Все идет к этому. Разговоры уже ведутся», — заявил племянник артистки в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Ранее мы сообщали, Пугачева поразила помолодевшим видом на одном из последних фото. Певица предстала рядом с модельером Валентином Юдашкиным. Улыбающаяся Примадонна прямо расцвела рядом с другом.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой.❤️», - подписан кадр.

«Ого какая красота! Алла, безумно красивая», «красотка наша», «Какие вы красивые, светлые», «молодцы», «Какие вы превосходные, дай бог вам энергии», «отлично выглядите», - отреагировали пользователи.

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