Відома модель Кассандра Сьєнега показала, як відпочиває влітку

На фото Кассандра показує себе в велотреках і майці, яку зав'язала на животику. Красуня була облита водою, тому її жаркий образ був максимально спокусливий, адже бюстгальтера під одягом не видно. Образ зірка доповнила стильною зачіскою і окулярами, а сама усміхалася на камеру, демонструючи свої пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Звичайно, ха-ха", "Сьогодні жарко", "Люблю штани", "Ха-ха, не в людоедстком сенсі", "Можу посперечатися, що це обличчя є епічного батька, жарт".

Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадувала шанувальників жарким відео.

Зірка позувала сидячи, відтягнувши маєчку, щоб дати розглянути свої великі принади. Ймовірно, на Сьенеги не було білизни, її бюст "налився" і стирчав з тонкого наряду.

Акценту додавала золотий ланцюжок з кулоном на шиї.

Грайлива Кассандра прочинила рот і витягла мову, кінчиком якого доторкнулася до верхньої губі.

Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьенега показала пікантні місця в сміливому образі.

На фото красуня показала себе в салатовому купальнику, але тканина було настільки мало, що майже нічого не прикрите. Інша частина бікіні була з ниточок, сліди яких можна помітити на тілі. Красуня спокусливо вигнулась біля стіни, демонструючи підтягнуті форми у всій красі.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега з "Playboy" стиснула свої пишні обсяги тісним купальником

А ще Politeka писала, що зірка Playboy Кассандра Сьенега забула про білизну і показала найбільш інтимним засмага

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