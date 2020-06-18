Известная модель Кассандра Сьенега, звезда журнала Playboy показала себя в смелом "кошачьем" образе

Красотка в этот раз позировала в топе и трусиках с расцветкой тигра. Кассандра соблазнительно выгнулась и села частично на стол. Волосы у звезды в этот раз были распущены, а для большего соблазна девушка взялась за них рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Может ли тигр сменить полосу. Этот смог. Я одинокая гордая тигрица. Ррррр",. - написала Кассандра.

Фанаты смогли поставить 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я уверен, что вы можете убедить кого-то сменить полосы. Надеюсь, все хорошо. Посылаю много любви", "Вы можете растерзать меня в любой день", "Трезвость выглядит великолепно в тебе", "Настоящая госпожа. Горжусь тобой за трезвость", "Тигриная королева", "Сильная, соблазнительная тигрица. Эпический друг".

Ранее мы сообщали, что известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала горячий образ, засветив лишнее.

Красотка в этот раз позировала в легком платье, которое ничего не прикрыло в области пятой точки. Также в наряде было огромное декольте и создается ощущение, что Кассандра не уследила, поэтому непослушная грудь выпала. Образ звезда дополнила распущенными волосами, позируя на пляже на фоне моря.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» распахнула рубашку, белья не оказалось

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