Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала горячий образ, засветив лишнее

Красотка в этот раз позировала в легком платье, которое ничего не прикрыло в области пятой точки. Также в наряде было огромное декольте и создается ощущение, что Кассандра не уследила, поэтому непослушная грудь выпала. Образ звезда дополнила распущенными волосами, позируя на пляже на фоне моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Красиво и замечательно", "Какая красота", "Двойное вау", "Ангел".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в спортивный костюм.

Кассандра натянула тугую ткань на пышные прелести, которые, казалось, при одном неловком движении выпрыгнут из топа. На спине две черные толстые бретельки впились в кожу модели.

Сообщалось, что известная мексиканская модель Кассандра Сьенега похвалилась шикарным телом в бикини.

Звезда надела и легкую накидку со змеиным принтом и красным акцентом на рукавах.

На одном из фото модель спустила накидку и повернулась боком к фотографу. Таким образом звезда "Playboy" показала свою сочную пятую точку.

Примечательно, что волосы Сьенега закинула набок, а ее лицо украшала лишь неяркая помада и пышные ресницы.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега подразнила аппетитным бюстом и не только

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